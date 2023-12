Mariela Giordano es docente y es una las creadoras y referentes del Comedor Niño Jesús, de Las Tapias, en Angaco, el cual funciona desde el año 2000 y se inició debido a la crisis de ese momento, en nuestro país y obviamente en nuestra provincia. Ahora es una de las finalistas del Sanjuanino Solidario 2023.

A raíz de esto, un grupo de amigos decidieron crear el comedor debajo de un árbol, ya que era lo único que había en ese momento, así nació todo. Al comienzo no fue fácil, solo había una que otra cosa prestada y con eso se hacía lo que se podía, todo con un solo fin, ayudar y alimentar saludablemente a quienes lo necesitaban.

"La seño Mari", como es reconocida Mariela, contó a DIARIO HUARPE: "Con el paso del tiempo y tras la presentación de algunos proyectos pudimos estar en el lugar donde estamos hoy en día, fue gracias a Cáritas y un donante anónimo que nos permitió primero construir un salón y luego gracias a proyectos nacionales, pudimos tener una cocina en condiciones, baños, el techado y mucho más, tenemos una panadería y una fábrica de dulces”.

Actualmente, asisten 120 personas, de las cuales 90 son niños y niñas, y el resto son adultos. Cuando salen de la escuela, los pequeños meriendan y cenan en el comedor. En ese intervalo, entre merienda y la cena, se desarrollan diferentes actividades como: juegos, apoyo escolar, catequesis, folclore, manualidades, entre otras.

Respecto a esto, Mariela mencionó que: "Al principio, cuando comenzamos, era pedir todos los días, tratar de conseguir verduras en cantidad, intentar elaborar conservas, ahora estamos financiados por un programa que nos permite ternera la cena y merienda para todos los chicos, aun así tenemos donantes que nos ayudan para que esto sea de mejor calidad".

Mariela no puede evitar la emoción al recordar el momento en el que se enteró de que es finalista del Sanjuanino Solidario. "Para mí es una alegría que se reconozca el trabajo de tantas personas que vienen día a día con calor, frío, solamente para ver la sonrisa de una niño cuando come o solamente para recibir un ‘gracias’ o ver que se va contento porque comió una fruta, que no solamente son los hijos de las personas que vienen todos los días, sino también que son los hijos de las colaboradoras, yo me siento parte, pero le agradezco a todos los que integramos el comedor", cerró.

Para finalizar dijo que: "Somos una familia unida por la sonrisa de los niños, ver a un niño feliz, es lo mejor que nos puede suceder, es mucho más lindo estar adentro de la cocina que estar afuera, tenemos que ser agradecidos a qué dios nos da esta posibilidad, nunca hemos tenido menos chicos que los que hay ahora, siempre hemos tenido más y esto va cambiando, primero eran los papás, ahora son los hijos, la calidad de la comida que brindamos es muy importante"

Cocinar para más de 100 personas a diario no es fácil. En este sentido, la cocinera Verónica Andrada, lo toma como un desafío y una gran responsabilidad, sabiendo que ella y sus hijos en un principio iban a comer al comedor y con el tiempo se transformaron en voluntarios.

"Hace más de 10 años que trabajo acá, empecé de ayudante, haciendo la comida, sirviendo a los chicos. Hoy gracias a Dios soy jefa de cocina, y cocino para 120 personas entre ellas niños y gente mayor, no es nada fácil, pero estoy contenta, me gusta hacerlo, les cocino y los espero todas las tardes con un plato de comida caliente, ellos se lo merecen, los conozco, antes con mis hijos venía a buscar un plato de comida caliente a este lugar", comentó a DIARIO HUARPE.

Por su Sara González, conocida como Pili, tiene 83 años y está desde que comenzó a funcionar el comedor. Ella es voluntaria, y recuerda los comienzos del comedor, ya que: "Se comía debajo de un árbol y juntábamos leña para poder cocinar, yo pelaba la verdura, tomábamos mates, pasó toda mi familia por acá, a mi bisnieta la traía en el cochecito", recuerda González.

Pili valorizó el trabajo diario que hace Mariela: "La conozco desde muy jovencita, con la mamá de ella éramos compañeras de la escuela y somos muy amigas, una amistad de toda la vida, ella hace un esfuerzo muy grande, consigue muchas cosas para el comedor y eso es muy valorable".

Premio

En caso de ganar el premio del Sanjuanino Solidario este sería destinado a mejor el comedor. Se arreglarían los juegos que no están en condiciones dignas para los peques, a realizar trabajos de pintura, a comprar banquetas y tableros que son pocos.

También el objetivo es arreglar los sanitarios, ya que no manejan cifras económicas de dinero, todo lo que tienen son debido a las donaciones: "Sería darle un aire fresco al lugar", cerró Mariela

Proyección

El camino no fue fácil, en un comienzo Mariela y las voluntarias salían a juntar zapallo, tomate, huevos para poder darle de comer a quienes asistían al comedor. El crecimiento es notable, sobre todo como grupo, hoy en día los niños y niñas comen frutas, postre y no solo se van con el estómago lleno, también con el corazón.

"Deseo que esto se transforme en un polo de desarrollo con diferentes actividades: recreativas, deportivas, plásticas y que cada niño cene en su casa", finalizó.