Alerta amarilla en la zona cordillerana por tormentas y fuertes vientos

La zona cordillerana se encuentra bajo alerta amarilla debido a las condiciones climáticas adversas que se prevén para el inicio del fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la jornada del viernes y las primeras horas del sábado se registrarán tormentas aisladas, acompañadas de fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

El alerta rige principalmente para los sectores montañosos, donde las condiciones meteorológicas podrían afectar la visibilidad y generar complicaciones en rutas y accesos. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y evitar circular en zonas de alta montaña durante los períodos de mayor intensidad del viento.

Viernes: tormentas aisladas y vientos intensos

Para la jornada de este viernes, se espera un cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados centígrados. Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones aumentará entre un 10 y un 40 por ciento, con la posibilidad de tormentas aisladas en la zona cordillerana.

El viento será un factor destacado: durante la tarde y la noche, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora, con dirección predominante del oeste. Estas condiciones podrían generar reducción de visibilidad por polvo en suspensión y dificultades para la circulación vehicular, especialmente en rutas de montaña y sectores de alta exposición.

Sábado: descenso de temperatura y mejora hacia la tarde

El sábado comenzará con condiciones inestables durante la madrugada, con probabilidad de chaparrones y ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora. La temperatura descenderá marcadamente, con mínimas de 6 grados en la mañana y una máxima que rondará los 23 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, el cielo se presentará parcialmente nublado y luego algo nublado, con una disminución progresiva de la intensidad del viento. La probabilidad de precipitaciones será nula desde la mañana en adelante, lo que permitirá una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante el alerta vigente, las autoridades recomendaron a la población tomar las siguientes precauciones:

Evitar actividades al aire libre en zonas de alta montaña durante los períodos de vientos intensos. Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como toldos, carteles y elementos de jardín. Circular con extrema precaución en rutas y caminos de montaña, especialmente en sectores con exposición al viento cruzado. Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil.