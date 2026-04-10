El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a seis provincias durante este sábado 11 de abril, con condiciones de inestabilidad que podrían generar fenómenos de variada intensidad.

Según el organismo, las áreas alcanzadas podrían registrar lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, características típicas de este nivel de alerta.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

Las tormentas se desarrollarán de manera aislada, aunque algunas podrían ser localmente fuertes, con acumulados de lluvia significativos en poco tiempo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Este tipo de eventos suele afectar distintas regiones del país en forma simultánea, especialmente en jornadas con alta humedad e inestabilidad atmosférica, condiciones que favorecen la formación de tormentas intensas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles o estructuras precarias y asegurar objetos que puedan volarse por la acción del viento.

La alerta se mantendrá vigente durante gran parte del sábado, mientras se monitorea la evolución del fenómeno y no se descartan actualizaciones en el nivel de advertencia según el desarrollo de las condiciones climáticas.