Al menos ocho provincias argentinas comenzaron la semana bajo alerta meteorológica por la llegada de tormentas intensas, nevadas y fuertes vientos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno afecta principalmente al norte, centro y sur del país, con condiciones que podrían generar complicaciones en varias regiones.

En el norte y parte del centro, rige una alerta amarilla por tormentas para provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual, lo que aumenta el riesgo de anegamientos y complicaciones en áreas urbanas y rurales.

En paralelo, el foco también está puesto en la región patagónica, donde se emitieron alertas por nevadas persistentes en zonas cordilleranas de Santa Cruz. Allí se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de registros superiores en sectores específicos.

A este escenario se suma una alerta por vientos intensos en áreas costeras del sur del país, que abarca Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Se prevén vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 65 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, con rotación al oeste hacia el martes.

El organismo meteorológico advirtió que estas condiciones responden a un sistema de inestabilidad que impacta de manera simultánea en distintas regiones del país, combinando fenómenos típicos de transición estacional.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los eventos más intensos y extremar precauciones ante posibles fenómenos severos como tormentas eléctricas, caída de granizo o fuertes ráfagas de viento.