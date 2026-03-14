El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue internado este viernes en la unidad de terapia intensiva del hospital DF Star en Brasilia, tras ser diagnosticado con bronconeumonía bacteriana bilateral, informaron sus médicos.

Según el parte médico difundido por la institución y compartido por su esposa, Michelle Bolsonaro, el exmandatario, de 70 años, presentó “fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”, motivo por el cual fue trasladado de manera inmediata desde el complejo penitenciario Papuda hasta el hospital.

Los profesionales iniciaron un tratamiento con antibióticos intravenosos y decidieron mantener la internación en cuidados intensivos para un monitoreo permanente. Bolsonaro se encuentra cumpliendo actualmente una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de subvertir el orden democrático tras las elecciones de 2022.

El exmandatario ocupa un espacio en la cárcel con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada. Desde 2018 enfrenta problemas de salud recurrentes, tras ser apuñalado durante un acto de campaña, que le obligaron a múltiples cirugías y episodios de hipo severo.

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La internación reavivó las críticas de su entorno. Su hijo y senador Flávio Bolsonaro cuestionó la decisión judicial de mantenerlo en prisión y pidió prisión domiciliaria humanitaria, afirmando: “Están jugando con la vida de mi padre”. El Supremo Tribunal Federal ha rechazado previamente los pedidos de la defensa, alegando falta de fundamentos legales para modificar el régimen de detención.

El estado de salud del exmandatario se produce en un contexto político sensible, a pocos meses de las elecciones generales de Brasil. A pesar de estar preso, Bolsonaro mantiene influencia dentro del sector conservador y sigue siendo un actor clave en la estrategia electoral de la derecha.