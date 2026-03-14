Una pareja fue detenida este viernes en Capital luego de intentar robar una motocicleta en la vía pública. El procedimiento se realizó en el marco del Sistema Especial de Flagrancia, tras un rápido operativo policial en la zona.

El hecho ocurrió este viernes 13 de marzo alrededor de las 13:06, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención fueron comisionados por el Cisem para dirigirse a la intersección de calles Mitre y Urquiza. En ese lugar, según el aviso recibido, un hombre y una mujer habían intentado sustraer una motocicleta.

De acuerdo con fuentes policiales, los sospechosos no lograron concretar el robo, aunque alcanzaron a violentar el tambor de arranque del rodado. Tras el intento fallido, se dieron a la fuga.

Con las características aportadas, la cabo Melisa Marín y el agente Iván Casivar de la división Policía Ciclística iniciaron un operativo de búsqueda y lograron detener a uno de los sospechosos en calle 9 de Julio y Urquiza. En tanto, personal de la Brigada Femenina aprehendió a la mujer en el mismo sector.

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Los detenidos fueron identificados como Gabriel David Deja, de 32 años, domiciliado en el barrio Victorino Ortega, y Magali Yaned Mercado Albarracín, con domicilio en Capital.

La damnificada fue José María Azcurra, de 65 años, propietaria de la motocicleta que intentaron sustraer.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Alejandro Díaz, quien dispuso dar inicio al procedimiento especial de Flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa. Ambos sospechosos quedaron a disposición de la UFI de Flagrancia.