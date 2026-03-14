El mundo Boca se encuentra en alerta. Mientras se recupera de una lesión muscular, Exequiel “Changuito” Zeballos es seguido de cerca por el Napoli, club italiano donde Diego Maradona es leyenda, que estaría dispuesto a pagar 10 millones de dólares por su pase.

El vínculo entre Zeballos y Boca finaliza en diciembre de 2026. Por eso, desde el club ya mantienen charlas con el futbolista y su entorno para acordar la renovación y blindarlo con una cláusula que disuada a posibles competidores. Sin acuerdo, el atacante podría emigrar en condición de libre.

La oferta que prepara Napoli se ubica en apenas la mitad de su cláusula de salida, fijada en 20 millones de dólares, lo que genera una situación de urgencia en Boca. Perder a Zeballos representaría un golpe importante tanto deportivo como institucional, especialmente de cara al inicio de la Copa Libertadores.

Exequiel Zeballos atraviesa un momento particular. A pesar de su talento indiscutible, las lesiones lo han limitado: a principios de febrero de 2026 sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo. Actualmente, entrena con el resto del plantel, pero el cuerpo técnico evita apurar su regreso, buscando que llegue en óptimas condiciones al debut en la Copa Libertadores, previsto para la semana del 7 de abril.