El conflicto entre Irán e Israel y la escalada de tensiones en Medio Oriente impactan directamente en los mercados energéticos. Desde el inicio del enfrentamiento, el precio del petróleo registró un aumento superior al 40%.

El barril de Brent Crude Oil superó los 103 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se acercó a los 99 dólares, ante la incertidumbre sobre el suministro desde el estratégico estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense Donald Trump relativizó la suba de precios y aseguró que redoblará la ofensiva contra Irán. “Han matado a inocentes durante 47 años y ahora yo los estoy matando”, declaró en su último mensaje.

Por su parte, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, advirtió que “el estrecho de Ormuz seguirá cerrado”, aunque permitió recientemente el paso de dos buques cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) con bandera de India, escoltados por la Armada india, como una rara excepción al bloqueo marítimo.

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En paralelo, Israel confirmó que bombardeó un complejo de desarrollo nuclear en Teherán, mientras que Estados Unidos aclaró que sus fuerzas armadas todavía no están listas para escoltar buques petroleros en la zona.

Las medidas adoptadas por Irán y la escalada bélica generan preocupación global sobre la estabilidad de los suministros energéticos y mantienen a los mercados internacionales en alerta máxima.