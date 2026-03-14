Un delincuente quedó registrado por cámaras de seguridad cuando pateó la puerta de una vivienda hasta abrirla para intentar robar un televisor en el barrio Portal del Sur, en el departamento Rawson. El hecho ocurrió este viernes por la tarde y volvió a encender la preocupación de los vecinos por la inseguridad en la zona.

Según relataron residentes del lugar, el episodio ocurrió alrededor de las 18:30, cuando el ladrón aprovechó que la vivienda no tenía moradores. En las imágenes se observa cómo el sujeto golpea reiteradamente la puerta del comedor hasta forzarla, logrando finalmente ingresar al interior de la casa.

En principio, el delincuente intentaba apoderarse de un televisor, aunque no trascendió oficialmente si logró concretar el robo antes de retirarse del lugar.

El episodio ocurrió en el barrio Portal del Sur, conocido también como Conjunto 4, en Rawson. Tras lo sucedido, vecinos de los barrios Conjunto 4 y Conjunto 7 expresaron su preocupación y reclamaron mayor presencia policial.

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“Estamos cansados de los robos. Sentimos que estamos abandonados”, manifestaron algunos residentes, quienes aseguran que los hechos delictivos ocurren tanto en viviendas como en la vía pública y a cualquier hora del día.

Los vecinos sostienen que la situación se ha vuelto insostenible y temen que los episodios puedan tornarse cada vez más violentos debido a la impunidad con la que actúan los delincuentes.

Por este motivo, solicitaron más controles y patrullajes policiales, además de medidas de seguridad por parte del Gobierno provincial y el municipio, para frenar la seguidilla de robos que aseguran padecer en el sector.