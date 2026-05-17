El MotoGP vivió este domingo uno de los momentos más dramáticos de la temporada luego del brutal accidente que sufrió Álex Márquez durante el Gran Premio de Cataluña. El piloto español salió despedido de su moto tras un choque a alta velocidad y debió ser trasladado de urgencia a un hospital de Barcelona.

El incidente ocurrió en la vuelta 12 de la competencia, cuando Pedro Acosta, que lideraba la carrera, sufrió un problema mecánico en su KTM y redujo bruscamente la velocidad. Márquez, que circulaba muy cerca, no logró evitar el contacto y terminó impactando violentamente antes de salir volando hacia la zona de escape.

La magnitud del accidente generó inmediata preocupación en el circuito de Montmeló. Las imágenes mostraron cómo la Ducati de Márquez quedó completamente destruida y cómo incluso el visor de su casco salió despedido tras el impacto. La dirección de carrera decidió sacar bandera roja y detener la competencia para permitir la asistencia médica y limpiar la pista.

Pese a la violencia del choque, los primeros reportes llevaron algo de tranquilidad al confirmar que el piloto permanecía consciente al momento de ser atendido por los médicos. Sin embargo, posteriormente fue derivado a un centro médico para realizar estudios más complejos.

Horas después, medios españoles informaron que Márquez sufrió una fractura marginal en la vértebra cervical C7 y además una fractura en la clavícula derecha, lesión por la que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El accidente también afectó a otros pilotos. Fabio Di Giannantonio cayó tras ser golpeado por restos de la moto de Márquez, mientras que Raúl Fernández también terminó en el suelo producto del caos generado en la pista.

Tras la reanudación, la carrera volvió a detenerse por otro fuerte choque múltiple, en una jornada marcada por las caídas y la tensión en el paddock. Finalmente, el italiano Fabio Di Giannantonio se quedó con la victoria en un Gran Premio caótico y accidentado.