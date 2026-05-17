La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este fin de semana luego de que Donald Trump lanzara un nuevo ultimátum contra el régimen iraní y convocara de urgencia a una reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca junto a sus principales asesores de seguridad nacional.

Según reportó Axios y reprodujo Reuters, el mandatario estadounidense mantendrá un encuentro de alto nivel con funcionarios de Defensa, inteligencia y política exterior para evaluar posibles escenarios frente al conflicto en Medio Oriente y las negociaciones estancadas con Teherán.

La convocatoria se produjo después de nuevas declaraciones de Trump, quien volvió a endurecer su postura y advirtió que Irán deberá aceptar un acuerdo impulsado por Washington o enfrentará “bombardeos mucho mayores” y nuevas represalias militares.

En las últimas semanas, la Casa Blanca incrementó la presión sobre el gobierno iraní principalmente por el conflicto en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo. Trump exige garantías de libre circulación y restricciones severas al programa nuclear iraní.

Desde Teherán rechazaron las condiciones planteadas por Estados Unidos y respondieron con advertencias propias. Funcionarios iraníes sostuvieron que cualquier ataque podría derivar en represalias contra intereses estadounidenses y bases aliadas en Medio Oriente.

El conflicto genera preocupación internacional por el posible impacto sobre el precio del petróleo y la estabilidad regional. Analistas advierten que una escalada militar podría afectar el comercio energético global y profundizar la crisis en la zona del Golfo Pérsico.

En paralelo, distintos países y mediadores internacionales intentan sostener canales diplomáticos abiertos para evitar un enfrentamiento directo. China, Pakistán y otras naciones mantienen conversaciones con ambos gobiernos en busca de una salida negociada.

Mientras tanto, el despliegue militar estadounidense en la región continúa creciendo y el escenario permanece marcado por la incertidumbre, en uno de los momentos de mayor tensión internacional desde el inicio del conflicto entre Washington y Teherán.