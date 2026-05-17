La carne de pollo continúa consolidándose como uno de los alimentos más elegidos por los argentinos, impulsada por cambios en los hábitos de consumo, cuestiones económicas y nuevas preferencias alimentarias. Según un informe del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (Cincap), durante 2025 el consumo promedio alcanzó los 49,4 kilos por habitante al año.

El relevamiento, elaborado con datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), señala que el crecimiento sostenido del consumo se explica principalmente por la combinación entre precio accesible, facilidad de preparación y valor nutricional. En un contexto económico complejo, muchas familias incorporaron el pollo como una alternativa frecuente dentro de una dieta más variada.

Desde el sector avícola remarcan que el avance de esta proteína no implica necesariamente un reemplazo de la carne vacuna, históricamente ligada a la identidad alimentaria argentina, sino una transformación en los hábitos de consumo. El pollo comenzó a ocupar un rol complementario dentro de las comidas diarias gracias a su versatilidad y practicidad.

El informe también destaca las propiedades nutricionales del producto. Según Cincap, una sola porción puede cubrir cerca del 50% de los requerimientos diarios de proteínas de alta calidad para un adulto promedio. Además, se trata de una carne con bajo contenido graso cuando se consume sin piel y aporta minerales y vitaminas esenciales para la alimentación.

Otro de los aspectos valorados es la facilidad de digestión. Especialistas explican que el pollo posee menos tejido conectivo que otras carnes, lo que facilita la masticación y digestión, permitiendo su incorporación en distintas etapas de la vida, desde niños hasta adultos mayores.

La versatilidad culinaria también aparece como una de las claves del crecimiento. El pollo se adaptó tanto a recetas tradicionales como a nuevas tendencias gastronómicas y formatos rápidos de cocina. Entre las preparaciones más consumidas en los hogares argentinos se destaca la milanesa de pollo, considerada ya un clásico de la mesa familiar.

En paralelo, la industria avícola avanzó en la diversificación de la oferta comercial, incorporando cortes porcionados, productos congelados individualmente y alternativas listas para cocinar. Esto permitió facilitar la planificación diaria y reducir tiempos de preparación, una demanda cada vez más frecuente entre los consumidores.

El crecimiento del sector también se vincula con una mayor capacidad productiva y tecnológica de la cadena avícola argentina, que logró ampliar la oferta para el mercado interno y las exportaciones. Mientras tanto, especialistas en nutrición insisten en la importancia de mantener una alimentación equilibrada y variada, incorporando distintas fuentes de proteínas dentro de la dieta cotidiana.