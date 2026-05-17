River Plate recibió una dura noticia luego de clasificarse a la final del Torneo Apertura. El cuerpo médico confirmó las lesiones de Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, tres futbolistas fundamentales para Eduardo Coudet, que quedaron descartados para el partido decisivo del campeonato.

Las bajas se produjeron durante el triunfo 1-0 ante Rosario Central en el estadio Monumental, resultado que le permitió al Millonario avanzar a la final gracias al gol convertido por Facundo Colidio. Sin embargo, la alegría por la clasificación rápidamente quedó opacada por la preocupación médica.

El caso que más alarma generó fue el de Sebastián Driussi, quien debió abandonar el campo entre gestos de dolor tras una acción en la que quedó comprometida una de sus rodillas. Los estudios posteriores confirmaron una lesión ligamentaria que lo dejará varias semanas fuera de las canchas.

Por su parte, Gonzalo Montiel sufrió un desgarro muscular y tampoco podrá estar en la final. La situación encendió además una señal de alerta en la Selección argentina, ya que el lateral integra la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Aníbal Moreno también terminó lesionado durante el encuentro frente a Rosario Central y los estudios médicos confirmaron una molestia muscular que lo marginará del compromiso decisivo. De esta manera, River perderá a tres habituales titulares en uno de los partidos más importantes del semestre.

Ahora, Coudet deberá reorganizar el equipo de cara a la final del Apertura, donde enfrentará al ganador de la semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano. El encuentro decisivo se disputará el próximo fin de semana en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Las lesiones vuelven a transformarse en un problema recurrente para River en una etapa clave de la temporada, ya que además del torneo local el club continúa compitiendo en la Copa Sudamericana, donde tendrá un compromiso importante esta semana frente a RB Bragantino.