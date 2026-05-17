Elegir una buena manzana puede parecer simple, pero muchas veces el fruto luce perfecto por fuera y termina teniendo una textura arenosa o harinosa al momento de comerla. Frente a esto, especialistas compartieron un consejo clave para detectar si la fruta mantiene frescura y firmeza antes de comprarla.

Según explican, uno de los errores más comunes es apretar la manzana con los dedos para comprobar si está en buen estado. Ese método no siempre resulta efectivo y además puede dañar la fruta, acelerando su deterioro.

El truco recomendado consiste en observar cuidadosamente la cáscara y el peso de la fruta. Una manzana fresca suele sentirse pesada para su tamaño y presenta una piel lisa, brillante y firme. En cambio, cuando empieza a perder agua y frescura, la superficie puede verse opaca, arrugada o con pequeñas imperfecciones.

Otro indicador importante es el aroma. Las manzanas maduras y frescas desprenden un olor dulce y agradable cerca del tallo, mientras que las que ya pasaron demasiado tiempo almacenadas suelen perder intensidad aromática.

Los especialistas señalan además que la textura arenosa aparece generalmente cuando la fruta perdió humedad y comenzó un proceso natural de degradación interna. Esto puede ocurrir por almacenamiento prolongado, exposición al calor o mala conservación durante la cadena de comercialización.

Para conservarlas mejor en casa, recomiendan guardarlas en la heladera o en lugares frescos y secos, alejadas de otras frutas que liberan etileno, como bananas o peras, ya que ese gas acelera la maduración.

Además de ser una de las frutas más consumidas, la manzana aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, por lo que elegir ejemplares frescos no solo mejora el sabor sino también la calidad nutricional del alimento.