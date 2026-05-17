Las recetas rápidas y caseras siguen ganando espacio en la cocina diaria y una de las opciones más elegidas es la salsa cremosa de tomates frescos y albahaca, ideal para acompañar cualquier tipo de pasta con ingredientes simples y en muy poco tiempo.

La preparación puede resolverse en apenas 20 minutos y se destaca por el equilibrio entre la frescura del tomate, el aroma de la albahaca y la suavidad de la crema. Además, no requiere técnicas complejas ni productos difíciles de conseguir, lo que la convierte en una alternativa práctica para almuerzos o cenas rápidas.

Ingredientes

250 g de tomates cherry.

2 cucharadas de queso crema.

2 cucharadas de queso parmesano rallado.

Un puñado de hojas de albahaca fresca.

Aceite de oliva.

Sal.

Pimienta negra, opcional.

Paso a paso

El primer paso consiste en saltear ajo picado en aceite de oliva hasta que libere aroma, evitando que se queme para no aportar sabor amargo. Luego se agregan los tomates cortados en cubos o rallados y se cocinan durante algunos minutos hasta que comiencen a deshacerse y formar una salsa natural.

Una vez que los tomates reducen parte de su líquido, se incorpora la crema de leche y se mezcla suavemente para lograr una textura homogénea. Sobre el final se agregan las hojas de albahaca fresca, que aportan aroma y un sabor característico típico de la cocina mediterránea.

La salsa puede utilizarse con fideos secos tradicionales, ñoquis, ravioles o incluso pastas rellenas. También funciona como acompañamiento de carnes blancas o vegetales grillados.

Especialistas en gastronomía recomiendan utilizar tomates bien maduros para intensificar el sabor y evitar una salsa demasiado ácida. Además, sugieren sumar un poco del agua de cocción de la pasta para integrar mejor la preparación y darle mayor cremosidad.

La receta se convirtió en una de las más buscadas por su simpleza, bajo costo y versatilidad, en un contexto donde cada vez más personas eligen comidas caseras rápidas sin resignar sabor.