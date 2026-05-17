Un empresario chileno fue detenido en Brasil tras protagonizar un grave episodio de racismo y homofobia durante un vuelo internacional de la aerolínea Latam. El hecho ocurrió en una aeronave que cubría la ruta entre São Paulo y Frankfurt y generó fuerte repercusión tanto en Brasil como en Chile.

Según trascendió, el acusado es un alto ejecutivo de la empresa pesquera Landes, quien viajaba de regreso de una feria comercial realizada en Alemania. Durante el vuelo comenzó a insultar a integrantes de la tripulación y a otros pasajeros con expresiones discriminatorias vinculadas al color de piel y a la orientación sexual.

De acuerdo con la denuncia, el hombre lanzó frases como “olor a negro” y además realizó comentarios ofensivos contra ciudadanos brasileños. En medio de la discusión, también insultó a un pasajero afrodescendiente diciendo que “los monos andan en los árboles”, mientras imitaba sonidos de un mono delante de los presentes.

El episodio obligó a intervenir a la tripulación, que intentó controlar la situación y le pidió reiteradamente que regresara a su asiento. Sin embargo, el empresario continuó con las agresiones verbales y también emitió comentarios homofóbicos durante el trayecto.

La detención se produjo cuando el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Guarulhos, durante una escala previa a su regreso a Chile. Las autoridades brasileñas actuaron luego de la denuncia presentada por la aerolínea y el pasajero quedó demorado por delitos vinculados a discriminación racial.

Tras la difusión del caso, la empresa Landes emitió un comunicado oficial donde condenó públicamente lo ocurrido y confirmó la suspensión preventiva del ejecutivo involucrado. La firma aseguró que las conductas denunciadas “son incompatibles” con los valores y políticas internas de la compañía.

El caso volvió a poner en debate los episodios de racismo en Brasil y las sanciones previstas por la legislación brasileña, que contempla penas severas para delitos de discriminación racial, especialmente cuando ocurren en espacios públicos o transportes internacionales.