El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas argentinos para resguardar pesos y obtener una renta mensual. Con las tasas vigentes en mayo de 2026, invertir $6.000.000 a 30 días puede dejar una ganancia estimada de entre $160.000 y $180.000, según el banco y la tasa nominal anual ofrecida.

De acuerdo con los valores relevados por entidades financieras, actualmente las tasas para depósitos tradicionales rondan entre el 32% y el 36% nominal anual. En ese escenario, una colocación de $6.000.000 durante un mes puede generar aproximadamente $177.534 de intereses con una TNA del 36%.

Con ese cálculo, al finalizar el período de 30 días el inversor recibiría cerca de $6.177.534 entre capital e intereses. Si la tasa fuese más baja, por ejemplo del 32%, la renta mensual rondaría los $157.800.

Las diferencias entre entidades financieras siguen siendo importantes desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para plazos fijos. Actualmente, cada banco define libremente el interés que paga a sus clientes, generando una fuerte competencia por captar depósitos.

En paralelo, muchos ahorristas comparan el rendimiento del plazo fijo con otras alternativas como billeteras virtuales, fondos comunes de inversión o incluso la compra de dólares. Sin embargo, el plazo fijo tradicional continúa siendo valorado por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo.

Especialistas financieros advierten igualmente que el rendimiento real depende de la evolución de la inflación. Si el índice de precios mensual supera la tasa obtenida por el depósito, el ahorrista puede perder poder adquisitivo pese a obtener intereses nominales positivos.

Por ese motivo, recomiendan analizar no solo la tasa ofrecida sino también el contexto económico, la inflación esperada y las distintas alternativas de inversión disponibles antes de decidir dónde colocar los ahorros.