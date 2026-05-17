El sector agroexportador argentino mejoró sus proyecciones de ingreso de divisas para 2026 y estima que el campo aportará alrededor de US$36.111 millones por exportaciones, una cifra superior a la calculada semanas atrás y que refuerza el rol central del agro como principal generador de dólares para la economía nacional.

La actualización representa un incremento de aproximadamente US$800 millones respecto de las previsiones realizadas en abril y se explica por una combinación de mayores volúmenes exportables y una mejora en los precios internacionales de los principales productos agroindustriales.

El ajuste al alza surge del último informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, que elevó las estimaciones para las campañas 2025/26 de soja y maíz. En el caso de la soja, la producción proyectada pasó a 50 millones de toneladas, dos millones más que en la estimación anterior, mientras que el maíz fue ajustado a 68 millones de toneladas.

Según los especialistas, la mayor oferta de soja permitirá incrementar la molienda y potenciar las exportaciones de aceite y harina, mientras que el crecimiento de la producción maicera elevará el saldo exportable del cereal. Además, los precios internacionales mostraron leves subas durante las últimas semanas, fortaleciendo el valor total de las exportaciones.

Pese a las perspectivas optimistas, el balance del primer cuatrimestre mostró un ingreso de divisas más lento que el registrado en 2025. Entre enero y abril de este año, el agro liquidó cerca de US$8.516 millones, por debajo de los más de US$9.000 millones del mismo período del año pasado.

Los analistas atribuyen esta diferencia a dos factores principales: el adelantamiento de ventas ocurrido tras la eliminación temporal de retenciones en 2025 y las demoras en la cosecha y comercialización durante abril. Sin embargo, en mayo comenzó a observarse una recuperación impulsada por el avance de la recolección de soja y mejores precios para los productores.

El informe señala que el flujo de dólares provenientes de la nueva cosecha ya comenzó a sentirse en el Mercado Libre de Cambios y se espera que los ingresos superen el promedio de los últimos cinco años durante el resto de 2026.

En este contexto, el agro continúa consolidándose como uno de los pilares económicos del país y el principal sostén del ingreso de divisas, en un escenario donde el Gobierno sigue de cerca la evolución de las exportaciones y el impacto sobre las reservas del Banco Central.