Un importante incendio generó momentos de tensión este domingo en el barrio porteño de Palermo, cuando las llamas se desataron en la planta baja de un edificio y varias familias quedaron atrapadas por el humo en los pisos superiores. El operativo de rescate movilizó a numerosas dotaciones de bomberos y personal del SAME.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Bonpland al 1500, donde el fuego comenzó por causas que todavía son investigadas. En pocos minutos, el humo se propagó rápidamente por los pasillos y escaleras internas, complicando la salida de los vecinos.

Según informaron fuentes oficiales, varias personas quedaron atrapadas dentro de sus departamentos y debieron ser rescatadas por bomberos mediante escaleras y equipos de respiración autónoma. Algunos vecinos se refugiaron en balcones y ventanas mientras aguardaban asistencia.

El SAME desplegó un amplio operativo sanitario en la zona y asistió a al menos 15 personas afectadas por inhalación de humo, entre ellas varios menores de edad. Algunas víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para controles médicos preventivos, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad.

Los bomberos trabajaron durante más de una hora para controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros sectores del edificio. También se realizó una inspección completa para descartar nuevos focos y verificar daños estructurales.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente cortado mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y numerosos vecinos siguieron el operativo desde la calle con preocupación.

Las autoridades porteñas iniciaron peritajes para determinar el origen exacto del fuego y evaluar el estado general del inmueble antes de permitir el regreso de los residentes a sus departamentos.