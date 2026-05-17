Las fallas en la señal WiFi se transformaron en uno de los problemas más frecuentes dentro de los hogares, especialmente con el aumento del trabajo remoto, las plataformas de streaming y la cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo. Sin embargo, especialistas aseguran que muchas veces la solución puede encontrarse con simples cambios dentro de la casa.

Uno de los principales consejos es ubicar el router en un lugar central de la vivienda y elevado del suelo. Colocarlo detrás de muebles, dentro de cajones o en esquinas alejadas reduce considerablemente la cobertura y debilita la señal. Los expertos recomiendan además evitar espacios cerrados y posicionarlo en áreas abiertas para que las ondas se distribuyan mejor.

Otro factor importante son los objetos que interfieren en la transmisión. Electrodomésticos como microondas, televisores, teléfonos inalámbricos y hasta espejos o paredes gruesas pueden afectar el rendimiento del WiFi. También se aconseja mantener el módem alejado de estructuras metálicas, ya que dificultan la propagación de la señal.

La cantidad de dispositivos conectados simultáneamente también influye directamente en la velocidad. Celulares, televisores inteligentes, computadoras, consolas de videojuegos y cámaras de seguridad consumen ancho de banda constantemente. Por eso, recomiendan desconectar equipos que no estén en uso y limitar las descargas pesadas durante momentos de alta demanda.

Actualizar el router puede ser otra solución clave. Muchos hogares todavía utilizan equipos antiguos que no soportan correctamente las nuevas velocidades de internet o grandes volúmenes de dispositivos conectados. Los especialistas sugieren revisar si el módem admite bandas de 5 GHz, que suelen ofrecer conexiones más rápidas y estables en distancias cortas.

Además, reiniciar periódicamente el router ayuda a mejorar el rendimiento general de la red. Este procedimiento permite liberar memoria interna del dispositivo y corregir pequeños errores de funcionamiento que pueden acumularse con el tiempo.

Para viviendas grandes o con varias habitaciones, una alternativa recomendada es incorporar repetidores o sistemas de red mesh, que amplían la cobertura y eliminan zonas sin señal. Estas tecnologías permiten distribuir mejor la conexión y mantener estabilidad en distintos ambientes de la casa.

Finalmente, los expertos recuerdan la importancia de proteger la red con contraseñas seguras y actualizar el firmware del router para evitar vulnerabilidades y mejorar el desempeño general del sistema.