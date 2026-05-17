Un impactante incendio destruyó este sábado gran parte del histórico Hotel Huemul de Bariloche, ubicado sobre la avenida Bustillo y frente al lago Nahuel Huapi, en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad turística rionegrina. El siniestro movilizó a todas las dotaciones de bomberos y generó momentos de extrema tensión entre vecinos, turistas y trabajadores del lugar.

Hotel Huemul, San Carlos de Bariloche. (Archivo)

Las llamas comenzaron durante la tarde y avanzaron rápidamente sobre la estructura de madera y piedra del tradicional hotel, que cuenta con más de 70 años de historia. En pocos minutos, una enorme columna de humo pudo verse desde distintos puntos de Bariloche mientras el fuego envolvía gran parte del edificio.

Las llamas redujeron a cenizas el histórico hotel. (Gentileza)

Según las primeras hipótesis, el incendio se habría originado por una quema de hojas secas que se descontroló cerca del ingreso del establecimiento, aunque las causas todavía son investigadas oficialmente.

(Gentileza)

Durante el operativo, todos los huéspedes y trabajadores lograron ser evacuados a tiempo y no se registraron víctimas fatales. Sin embargo, dos bomberos y una mujer debieron recibir asistencia médica por inhalación de humo y fueron trasladados a centros de salud de la ciudad. Las autoridades informaron que permanecen fuera de peligro.

Bomberos trabajaron para controlar el incendio que destruyó el hotel en Bariloche. (Gentileza)

En el combate contra el fuego trabajaron más de 50 efectivos pertenecientes a todos los cuarteles de bomberos de Bariloche, junto a personal de SPLIF, Policía de Río Negro, Protección Civil, Prefectura Naval y distintas áreas municipales. Además, el municipio aportó camiones aguateros y apoyo logístico para intentar controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara construcciones cercanas.

El incendio recién pudo ser controlado después de varias horas de trabajo intenso y durante la madrugada continuaban las tareas de enfriamiento para prevenir rebrotes y evaluar los riesgos estructurales en el edificio.

Este domingo, la postal del lugar mostró la magnitud de los daños: gran parte del histórico Hotel Huemul quedó reducida a escombros y cenizas. La destrucción del edificio generó conmoción en Bariloche, donde el establecimiento era considerado uno de los símbolos turísticos tradicionales de la ciudad.