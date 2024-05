Recuperar y aumentar las exportaciones con valor agregado local es uno de los desafíos de la provincia de San Juan para la gestión del gobernador Marcelo Orrego y por ende existen oportunidades de negocios no tradicionales donde vale la pena poner la mirada. La Dirección de Comercio Exterior, emitió su XIII informe en el que abarca la posibilidad de exportar alfajores sanjuaninos al mercado uruguayo.

El alfajor, uno de los postres predilectos de los uruguayos, se coloca como el producto estrella entre los dulces y otros productos similares, en una industria que no pasa por su mejor momento. En el último tiempo algunas empresas pertenecientes a este rubro se han vistos golpeadas. Esto se vio reflejado principalmente en el cierre de producción de algunas líneas de productos de empresas reconocidas en el mercado.

Mensualmente se consumen en Uruguay alrededor de 10 millones de alfajores. Anualmente las ventas totales de alfajores llegan a los 30 millones de dólares, convirtiendo así a Uruguay en el segundo país que más los consume a nivel regional, detrás de Argentina. El tipo de alfajor preferido por los uruguayos es el de cobertura de chocolate negro. El motivo por el que los uruguayos consumen este tipo de alimento es porque el consumidor busca saciar un “antojo” de la manera más fácil y sencilla. El alfajor es un alimento práctico, rico, no requiere preparación (del consumidor) y por lo tanto no ensucia nada. Actualmente los consumidores buscan un alfajor más saludable y natural, que no engorde, que sean artesanales, con menos químicos.

En Argentina, a pesar de que el rubro alimenticio se encuentra en baja, el alfajor logró en los últimos años un crecimiento sostenido. Se ha logrado ampliar el público objetivo segmentando el público por edades y géneros, creando diferentes variedades y calidades para poder cubrir el total de la demanda.

El alfajor argentino tiene mucha aceptación entre los consumidores uruguayos ya que dos empresas argentinas ARCOR y la multinacional MONDELEZ que exporta sus alfajores desde Argentina, se encuentran dentro de los 5 líderes del mercado.

La cercanía geográfica es una ventaja competitiva frente a otros destinos, ya que no solo facilita entregas en razones de tiempo y costos, sino que también les posibilita a los empresarios viajar al país vecino y en solo razones de horas estar en el mismo y poder entablar relaciones comerciales con empresarios, distribuidores, agencias encaradas de relevar el mercado; como así también realizar un análisis in situ de la competencia, precios, calidad, etc. Esto le abrirá a la empresa un abanico de información que le permitirá tener datos certeros del mercado para poder avanzar sobre el mismo.

Cabe resaltar que San Juan elabora alfajores de excelente calidad con amplia potencialidad comercial internacional.