San Juan atravesó una jornada difícil este miércoles debido a la violencia del viento Zonda que alcanzó ráfagas de 90 kilómetros por hora. El fenómeno se sintió con fuerza durante la siesta, tarde y noche, provocando la caída de ramas de gran tamaño y serios daños en el tendido eléctrico. Como consecuencia, miles de usuarios en distintos puntos de la provincia quedaron sin suministro de energía eléctrica, lo que generó situaciones de riesgo en calles, barrios y rutas.

La empresa Naturgy explicó que el temporal afectó puntos fundamentales de la infraestructura del sistema provincial. Según informaron desde la distribuidora, "en la noche de hoy, miércoles 6 de mayo, las fuertes ráfagas de viento provocaron fallas que afectaron el servicio" en las estaciones transformadoras Santa María de Oro y Sarmiento. Esta situación impactó directamente en los hogares de los departamentos Capital, Rivadavia y Chimbas.

Durante la noche, los equipos técnicos realizaron maniobras de realimentación para intentar normalizar el sistema. Si bien una parte del suministro pudo restablecerse de forma parcial, muchos vecinos reportaron que continuaban sin luz al cierre de la jornada. Los usuarios también señalaron haber percibido baja tensión, interrupciones intermitentes y chispazos en los cables producto del movimiento violento de las líneas por las ráfagas.

Desde la compañía aseguraron que sus cuadrillas continúan trabajando "intensamente" para solucionar los problemas en toda la provincia. Las autoridades recomendaron a la población extremar los cuidados, evitar circular cerca de árboles, postes o cables caídos y mantenerse informados ante posibles nuevas ráfagas. Para reportar emergencias técnicas o situaciones de riesgo vinculadas al servicio, los ciudadanos pueden llamar a la línea gratuita 0800 666 3637 que funciona las 24 horas.