Investigan qué le pasó a la mujer que apareció tirada al costado de una calle

Un hallazgo inesperado en plena tarde de este miércoles despertó interrogantes en el departamento Sarmiento. Eran cerca de las 14 horas cuando una motociclista fue divisada tendida sobre el pavimento en la intersección de la Ruta 319 y la calle Dominguito, un punto cercano a la Avenida Cabecera de Media Agua. La mujer, que reside en la localidad de Cochagual, recibió auxilio inmediato tras ser hallada con lesiones de distinta consideración en el suelo.

En el lugar del suceso trabajaron especialistas de la Policía Científica y Criminalística para intentar armar el rompecabezas de lo ocurrido. Los investigadores detectaron manchas de aceite y restos de sangre sobre el asfalto, pistas que resultan vitales para el avance del caso. Como no se registraron testigos presenciales en el momento del impacto, los peritos analizan si se trató de un choque con otro vehículo que escapó o si la víctima perdió el equilibrio por su propia cuenta.

Dada la gravedad de los golpes recibidos, la paciente fue trasladada inicialmente al Hospital Marcelo Quiroga Lloveras, aunque poco después fue derivada al Hospital Rawson para recibir cuidados de mayor complejidad. Según informaron las autoridades médicas en los primeros reportes trascendidos, afortunadamente la mujer se encuentra fuera de peligro.

El operativo policial obligó a que el tránsito en la Ruta 319 se realizara con cautela mientras los uniformados resguardaban la zona con cintas de seguridad. La intención de los efectivos fue preservar cada rastro que permita entender cómo terminó la motociclista en el suelo en ese sector afectado. Hasta ahora, el hecho permanece envuelto en una atmósfera de incertidumbre mientras se esperan los resultados finales de las pericias oficiales.