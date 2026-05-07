La pulseada entre el Gobierno nacional y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suma hoy un capítulo clave. A partir de las 13:00, los veedores designados por el Ministerio de Justicia acudirán a las sedes de la calle Viamonte y de la Superliga para dar inicio formal a la intervención administrativa dictada por 180 días.

El objetivo de los funcionarios es claro: acceder a la documentación social y contable para intentar desentrañar presuntas irregularidades en los balances de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia. La medida surge tras una denuncia de la Inspección General de Justicia (IGJ) que pone bajo sospecha el manejo de unos US$ 450 millones durante los últimos ocho años.

Bajo la lupa: balances y universidades fantasma

El plan diseñado por el organismo que conduce Juan Bautista Mahiques busca determinar por qué la AFA no presentó en tiempo y forma la documentación aclaratoria de los estados contables cerrados a mediados de 2025. Sin embargo, la auditoría no se detendrá solo en los números generales.

Existen puntos específicos que preocupan al Ejecutivo:

Vínculos comerciales: Se investigarán acuerdos con las firmas TourProdEnter y SurFinanzas, empresas que hoy enfrentan causas por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.

La Universidad de la AFA: La Justicia detectó que la institución académica promocionada por el organismo nunca fue registrada formalmente.

Mudanza fallida: El Gobierno acusa a la dirigencia de intentar mudar la sede social a la Provincia de Buenos Aires con el único fin de eludir los controles de la IGJ porteña.

El informe final

Los veedores tienen la facultad, otorgada por decreto, de revisar registros administrativos, acuerdos comerciales y actas de asamblea. Con toda esta información, deberán elaborar un informe técnico detallado sobre el manejo institucional y económico de la casa madre del fútbol argentino.

Desde la AFA, la postura sigue siendo de resistencia legal, aunque el arribo de los enviados del Ministerio de Justicia este mediodía marca el inicio de un proceso de fiscalización sin precedentes en la gestión actual de Tapia. El resultado de esta auditoría podría ser la base para futuras acciones judiciales que pongan en jaque la continuidad de la actual mesa directiva.