Un motociclista murió aplastado por un árbol tras el viento Zonda

Un miércoles que debía ser rutinario en Mendoza terminó en una verdadera tragedia debido a la furia del viento Zonda. Cerca de las 17:22, la violencia de las ráfagas provocó que un árbol de gran porte se desplomara justo cuando dos motociclistas pasaban por la esquina de Dorrego y Azcuénaga, en el departamento de Las Heras. El impacto fue directo y fulminante para uno de los conductores, mientras que el otro logró sobrevivir al fuerte choque inicial.

La escena fue advertida rápidamente por los operadores de las cámaras de seguridad, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia al ver la moto atrapada bajo las ramas.

Al llegar al lugar, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado constataron que uno de los hombres ya no tenía signos vitales. Su compañero de ruta recibió asistencia inmediata en plena calle y luego fue trasladado a un hospital cercano para ser atendido por las heridas que sufrió durante el incidente.

En el lugar del hecho trabajaron dotaciones de bomberos para asegurar la zona y personal de la empresa Edemsa, que debió retirar cables que quedaron colgando y representaban un peligro extra para los vecinos.

La investigación del caso quedó en manos de la Oficina Fiscal bajo la conducción de la doctora Valencia Morro, quien ya solicitó las pericias necesarias para determinar cómo sucedió todo. Este lamentable suceso vuelve a poner el foco en el peligro que representan estos fenómenos climáticos en la vía pública de la provincia.