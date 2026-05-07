Tras un miércoles de fuertes ráfagas que forzaron la suspensión de las actividades en el turno tarde, los estudiantes sanjuaninos regresan hoy a las aulas. El Ministerio de Educación confirmó que la jornada de este jueves se presenta con total normalidad en los establecimientos de la provincia, luego de los vientos que se sintieron hasta la madrugada.

Desde la cartera educativa explicaron que la ausencia de nuevos reportes implica la asistencia habitual de los alumnos. En ese contexto, los voceros indicaron que "al no existir un nuevo anuncio oficial, las clases deben dictarse normalmente en toda la provincia". Esta postura busca unificar criterios ante las dudas generadas por el fenómeno climático reciente.

Sin embargo, el gobierno escolar contempla que el clima pudo haber afectado de forma desigual a cada edificio. Por ello, admitieron que algunas escuelas podrían no tener actividad debido a situaciones particulares derivadas de las condiciones climáticas. En estos casos puntuales, se estableció que cada director tiene la potestad de aplicar un plan de contingencia si lo considera necesario para garantizar la seguridad de su comunidad.

Para evitar confusiones, las autoridades remarcaron que "cualquier medida de suspensión para toda la provincia o determinados departamentos será informada únicamente por los canales oficiales correspondientes". Mientras tanto, el pronóstico anticipa una mejora en el tiempo con una temperatura que alcanzará los 19 grados en las próximas horas.