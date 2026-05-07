Jueves 07 de Mayo
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Por los daños del viento suspendieron hasta el mediodía el segundo día de la Expo San Juan Minera

La organización decidió suspender las actividades tras los daños causados por las ráfagas en distintos sectores del predio. La reapertura se evaluará pasado el mediodía junto al Gobierno provincial.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Ráfagas de viento provocaron la suspensión temporal de la Expo Minera. FOTO: Gentileza

La Expo San Juan Minera 2026 dispuso el cierre preventivo de su predio hasta el mediodía de este jueves, como consecuencia de las intensas ráfagas de viento que afectaron la primera jornada del evento. La decisión busca garantizar la seguridad de expositores, asistentes y trabajadores ante los daños registrados en distintas zonas de la instalación.

Según informó la organización a través de un comunicado oficial, las inclemencias climáticas provocaron afectaciones en diversos sectores del predio ferial, lo que obligó a interrumpir temporalmente las actividades. Durante la mañana de hoy, se mantiene la probabilidad de nuevas ráfagas, motivo por el cual se resolvió extender el cierre al menos hasta las 12:00 horas.

Pasado ese horario, las autoridades evaluarán la evolución del clima y el estado de las instalaciones junto al Gobierno de la provincia de San Juan, áreas técnicas, organismos especializados y el equipo de seguridad de Panorama Minero, para definir la continuidad del evento.

Si bien la reapertura de la exposición comercial estaba programada inicialmente para las 14, desde la organización aclararon que la confirmación definitiva se comunicará oficialmente después del mediodía. La medida preventiva busca resguardar la salud e integridad física de todas las personas presentes en el lugar.

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