Árboles caídos y más destrozos, el impacto del viento Zonda en San Juan

San Juan vivió una jornada de caos este miércoles por la violencia del viento Zonda que azotó diversos sectores de la provincia. Las ráfagas alcanzaron los 90 kilómetros por hora y provocaron la caída de árboles, daños en el tendido eléctrico y bloqueos en diferentes calles. La fuerza del fenómeno climático dejó postales preocupantes con ramas gigantes sobre los vehículos y complicaciones que se extendieron durante toda la tarde y la noche.

Uno de los mayores impactos se registró en el suministro eléctrico cuando amplios sectores de Capital, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía quedaron a oscuras cerca de las 21. Desde la empresa Naturgy informaron que el viento afectó las estaciones transformadoras Santa María de Oro y Sarmiento, las cuales son puntos fundamentales del sistema provincial. Esta falla expuso nuevamente la fragilidad del servicio y del arbolado urbano frente a este tipo de ráfagas intensas.

Mientras los usuarios reportaban baja tensión y chispazos en los cables, las cuadrillas de emergencia trabajaban a contrarreloj para intentar restablecer la energía. Debido a estas condiciones extremas, la Expo San Juan Minera debió suspender sus actividades programadas hasta el mediodía. Para este jueves se espera una mejoría en el tiempo con una temperatura máxima que llegará a los 19 grados en toda la región.

Una de las zonas más afectadas fue Capital, ya que los árboles causaron gran daño en las calles de la ciudad. En Tucumán entre Pedro Echagüe y Maipú un árbol fue arrancado de raíz por el Zonda, cortando la calle entera. A su vez, otros lugares también vivieron situaciones similares.