Las fuertes ráfagas de viento Zonda que azotaron la provincia de San Juan durante la jornada del miércoles 6 de mayo desataron al menos dos incendios de consideración en Pocito, según el reporte oficial de Bomberos del lugar. Los siniestros ocurrieron en distintos puntos de la provincia y demandaron más de una hora de trabajo para ser controlados, sin que se registraran víctimas fatales.

Incendio en Villa Elisa: una casa depósito en llamas

El primero de los episodios se registró a las 4:20 de la madrugada en Villa Elisa, en una vivienda ubicada en calle 11 al oeste de Mendoza, en la manzana C, casa 2, sobre calle José María Sánchez.

Según informaron fuentes bomberiles, la propiedad se encontraba deshabitada y funcionaba como un depósito clandestino de materiales altamente combustibles. En su interior almacenaba gasoil, cubiertas, aceites, grasas y otros elementos varios, lo que aceleró la propagación del fuego y generó una densa columna de humo.

La vivienda no contaba con suministro de gas ni electricidad, según declaraciones de los vecinos, quienes además señalaron que aparentemente habrían ingresado a robar, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada y deberá ser verificada por las pericias correspondientes.

En el lugar trabajaron inicialmente efectivos de la Policía y luego bomberos del destacamento Rawson. Tras aproximadamente una hora de tareas, lograron controlar el siniestro, que dejó pérdidas totales de la estructura y su contenido. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Segundo foco: Delta Mining en Ruta 40

El otro incendio de relevancia ocurrió en las instalaciones de la empresa Delta Mining, ubicada sobre la Ruta Nacional 40, antes del cruce con calle 9. Si bien aún no se han difundido precisiones sobre las causas ni la magnitud de los daños, fuentes oficiales confirmaron que el fuego también estuvo vinculado a las condiciones climáticas extremas.

El otro principio inició en las instlaciones de Delta Mining. FOTO: Gentileza

Bomberos continúa con las pericias en ambos lugares para determinar el origen exacto de las llamas y descartar o confirmar la participación de terceros.