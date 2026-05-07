La tranquilidad de muchos ahorristas sanjuaninos se convirtió en una pesadilla al descubrir un presunto fraude de más de 2.800.000.000 de pesos en la agencia Global Market Valores. Al menos 12 personas ya iniciaron acciones penales contra el dueño, Gustavo Omar Ahumada, y los contadores Pamela Domínguez y Guillermo Soria. Los denunciantes aseguran que el dinero invertido desapareció de un día para el otro, mientras que las oficinas situadas en calle Mendoza 31 sur permanecen cerradas al público.

La confianza de los clientes se basaba en la trayectoria de 20 años que la firma tiene en el mercado, operando supuestamente con respaldo legal en la Bolsa de Valores. Según explicó la abogada Vanesa Laciar, los damnificados entregaban su capital para inversiones en bonos o proyectos de bajo riesgo.

Sin embargo, la realidad parece ser distinta, ya que se sospecha que los fondos fueron derivados a préstamos y acciones de alto riesgo a través de GMI Inversiones S.A. sin el consentimiento de los titulares.

El drama humano detrás de las cifras es desolador e impacta en diversos sectores. El abogado Marcelo Arancibia detalló el caso de una jubilada que perdió 100.000.000 de pesos, dinero que provenía de un juicio por expropiación y que terminó en una agencia de Rosario sin su autorización.

Entre las víctimas también se encuentra una empresa que reclama $2.200.000.000, familias que perdieron $100.000.000 y un trabajador que no encuentra rastro de sus 10.000.000 de pesos.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la lupa del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Mientras las autoridades analizan la documentación y las presentaciones realizadas en la Central de Policía, los afectados exigen medidas urgentes como el congelamiento de cuentas.

En la puerta del local, solo queda un cartel que dice "Se informa que estamos atendiendo en modalidad home office", aunque el contacto con los responsables es nulo para la mayoría. Según trascendió, solo un afectado recibió una comunicación donde un directivo le aseguró que están "reuniendo la plata para resolver esta situación", aunque la incertidumbre persiste entre los estafados mientras la justicia investiga también a la firma EPYCHOST S.A.S..