José Agustín Balmaceda, conocido bajo el apodo de “El Perrito”, ha regresado a las celdas del penal tras una nueva condena por robo,. El joven se encontraba en medio de un proceso judicial por un violento episodio ocurrido en noviembre de 2025, cuando atropelló a dos pequeñas mientras conducía bajo los efectos de la cocaína. A pesar de la gravedad de aquel hecho, gozaba de un beneficio de libertad que terminó por romperse al cometer un nuevo delito contra la propiedad,.

La historia que lo vincula al siniestro vial sucedió en el barrio Los Toneles. Allí, al mando de un Fiat 147, Balmaceda perdió el dominio del vehículo y terminó subiendo a una plaza donde impactó de lleno contra dos hermanas de dos y nueve años.

El caos se apoderó de la escena cuando los vecinos, indignados, intentaron atacar al conductor, quien optó por escapar a pie dejando el auto a merced de la furia vecinal. El rodado sufrió la rotura de su luneta, el robo de la batería e intentos de incendio antes del arribo policial.

Las niñas heridas fueron enviadas a un centro de salud con cuadros de politraumatismos y traumatismo encéfalo craneal, logrando recuperarse satisfactoriamente con el paso de los días. Horas después del choque, el joven se presentó en una comisaría con su defensa y fue imputado por lesiones culposas agravadas en la UFI Delitos Especiales N° seis. Aunque recuperó la libertad poco después, su reincidencia en el delito lo llevó ante el sistema de Flagrancia,.

Finalmente, Balmaceda recibió una sentencia de cuatro meses de prisión efectiva, lo que motivó su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial. Su historial delictivo no es nuevo, ya que acumula diversas condenas desde 2021 por ataques a la propiedad. Esta última decisión judicial pone el cierre a una etapa de impunidad para un joven cuya escalada delictiva no se detuvo ni siquiera tras haber puesto en riesgo la vida de dos menores en una plaza.