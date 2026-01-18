Personal de la División Robos y Hurtos avanzó en una investigación por un hecho ilícito ocurrido el 11 del corriente mes en una vivienda del barrio Santo Domingo, en el departamento Chimbas. La causa es dirigida por el fiscal Cristian Catalano.

Los sospechosos que serían menores tenían prendas vinculadas a la causa.

Con el avance de las tareas investigativas, en los días posteriores se realizaron dos allanamientos en domicilios del barrio Los Tamarindos, también en Chimbas. Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los autores, también diversos elementos de interés para la causa y un arma de fabricación casera.

Publicidad

Además, durante las medidas judiciales fueron incautados objetos vinculados a otros hechos delictivos, uno ocurrido el 26 de agosto de 2025 en el local comercial Casa 2000, ubicado en el shopping Patio Alvear, y otro registrado el 16 de junio de 2025 en la relojería Status, situada en el edificio Catamarán.

Los investigadores también secuestraron varios relojes que fueron robados en el edificio Catamarán.

De las actuaciones surgió que los presuntos autores de los hechos serían menores de edad, por lo que tomó intervención el Juzgado Penal de Menores en turno, que continúa con el trámite de la causa conforme a la normativa vigente.