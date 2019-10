Alumnos elaboran alimentos con algarrobo y sueñan con insertarlos en el mercado

Con el objetivo de investigar sobre los árboles autóctonos de San Juan surgió “Mi amigo, el algarrobo”, el proyecto de 20 alumnos de 6º grado de la Escuela Juan Enrique Pestalozzi. El fin de la iniciativa empezó siendo el de conocer sobre diversos ejemplares pero cuando llegaron al algarrobo y descubrieron los beneficios del mismo decidieron hacer alimentos con la harina derivada de él y difundirlos para lograr que comerciantes se interesen y la incorporen al mercado.

Cuando los estudiantes del Nivel Primario empezaron a indagar, notaron que el único alimento que conocían los sanjuaninos era el patay y a muchos no les gustaba, motivo por el que decidieron indagar qué otros productos podían realizar. Así es que junto a su profesora de Tecnología, Marcela Olivares, y a la docente Carina Sagua empezaron a informarse sobre el proceso de elaboración de la harina con el fruto del árbol y, algunos días después, se pusieron manos a la obra y la hicieron.

“Los alumnos descubrieron que tienen un valor nutricional muy importante ya que es rico en potasio, calcio y ayuda mucho a cuidar los dientes”, contó la profesora de Tecnología.

Tras las primeras investigaciones, iniciaron con encuestas en la zona para ver si las personas conocían la existencia de productos hechos a partir de esta harina. “Descubrieron que no conocían mucho y eso los impulsó mucho a seguir con el proyecto”, dijo Olivares.

A esta etapa le siguieron las charlas de docentes de diversas escuelas en las que aprendieron que el árbol no requiere de muchos cuidados y que no necesita tanta gente para la cosecha así que comenzaron a preguntarse si esta harina estaba inserta en el mercado. Recorrieron varios negocios y ninguno la tenía entre sus góndolas por lo que decidieron realizar alimentos y difundirlos para que los comerciantes locales los incorporen y comiencen a venderlos. Es que los alumnos llegaron a la conclusión de que no los vendían ya que no tenían una buena difusión.

Juntos a sus maestras aprendieron el proceso de elaboración de la harina y lo llevaron a cabo, hasta descubrieron que podían combinarlo con algunas premezclas y hacer productos que son aptos para celiacos.

En cuanto a los pasos para hacer la harina con algarrobo, comienza con los golpes con el mortero a las vainas, le sigue la separación de las semillas debido a su dureza. Posteriormente, debe seguirse moliendo la fibra del fruto, todo esto hay que pasarlo por un colador para luego mezclar lo obtenido con otro tipo de harina, o premezcla en caso de celíacos, y ya queda lista ser utilizada. Con ella, los estudiantes hicieron galletas, budines, pizza y leche con el alimento, la misma la bautizaron como “algarrobada”.

Tanto las comidas como los afiches en los que ilustraron su experiencia y difundieron la manera de hacer los productos, fueron expuestos en una muestra que tuvo lugar en el establecimiento educativo. Con este proyecto están compitiendo a nivel provincial en la Feria de Innovación Educativa en la cual participan estudiantes todo el país y desde la escuela Pestalozzi quieren representar a San Juan con la harina de algarrobo, uno de los árboles tradicionales de su tierra natal.