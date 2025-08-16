El presidente Javier Milei expresó en la red social X una encendida defensa de la película ''Homo Argentum'', protagonizada y producida por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, luego de proyectarla primero en Olivos para diputados y esta semana en Casa Rosada ante todo su Gabinete.

Bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, Milei sostuvo que el film “evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”. Según el mandatario, los personajes retratados representan “un ejército de zombies, envidiosos, resentidos, hipócritas e ignorantes (al menos en economía)”.

Publicidad

En su publicación, el Presidente afirmó que a los críticos de la película “les duele verse reflejados en un espejo” y que el malestar se profundiza porque se trata de “una producción exitosa que no recibió financiamiento estatal”.

El largometraje, que reúne 165 historias breves donde Francella interpreta papeles muy diversos (desde un cura villero hasta un presidente, pasando por un vendedor de dólares en la calle Florida), generó fuertes debates en redes sociales. Allí, varios usuarios y críticos señalaron que los personajes simbolizan al “argentino ventajero, chanta o estafador”.

Publicidad

Con esta puesta en escena, Milei busca instalar la película dentro de su agenda de confrontación cultural, al considerarla un reflejo del modelo de sociedad contra el cual asegura estar librando su batalla ideológica.