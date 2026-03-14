Andrea del Boca podría ser expulsada de Gran Herman y terminar presa: por qué

La estadía de Andrea del Boca en Gran Hermano se ve ensombrecida por una fuerte ofensiva judicial en la causa por defraudación al Estado por la que fue procesada en 2019. Si bien la actriz había sido absuelta tras ser acusada de recibir 36 millones de pesos para la novela Mamá corazón —producción que nunca se emitió pese a que su defensa afirma que el material se entregó en tiempo y forma—, la fiscal Fabiana León apeló la absolución.

El caso llegó a la Cámara de Casación Penal Federal, donde el fiscal Raúl Plee solicitó formalmente una condena de cumplimiento efectivo. Al respecto, el periodista Mauro Szeta señaló que “el fiscal federal Raúl Plee presentó ayer ante Casación el escrito concreto para que condenen a Andrea del Boca”, advirtiendo que el funcionario “está pidiendo que la condena sea de cumplimiento efectivo, con lo cual, si esto prospera en un plazo que coincida con la duración de GH, podría pasar que se ordene la detención y la comparecencia de Andrea del Boca a una cárcel desde un estudio de televisión”.

En contrapartida, su abogado Juan Pablo Fioribello intentó llevar calma y aclaró que “la situación está más que tranquila. Andrea ha sido absuelta en un Tribunal de forma unánime. No hubo delito”.

El letrado explicó que la reactivación de la causa no se vincula a la exposición actual de la actriz: “No tiene nada que ver, son los plazos procesales correctos, el fiscal tiene la obligación de hacer esto y encuadró justamente en que Andrea emprendió este camino artístico. Andrea estaba al tanto de que esto podía pasar”.

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Mientras este proceso avanza, resurgen otros focos mediáticos, como el distanciamiento con Mirtha Legrand, quien recordó recientemente que la actriz no le habla desde un encuentro en el entierro de Romina Yan.