Ángel de Brito reveló cuándo y por qué se retirará de la TV: a dónde irá

Ángel de Brito dejó de lado su perfil habitual para protagonizar un mano a mano con Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Durante la entrevista, el conductor de LAM realizó un balance de su carrera y admitió: “Las ambiciones las fui logrando. Básicamente, lo que yo soñaba era trabajar en la tele. Era mi sueño”.

Sin embargo, reveló que aún tiene un deseo pendiente vinculado a un cambio de vida lejos de las cámaras y el ruido mediático. “En algún momento me gustaría vivir afuera, en la playa. Es mi plan. Montaña no, playa… o ciudad”, confesó con sinceridad sobre su proyecto personal a futuro.

En la charla, el periodista también abordó temas íntimos como la posibilidad de tener hijos, idea que descartó de forma contundente: “No, nunca quise. Me encantan los bebés, me encantan los chicos, pero que los críen otros”.

Asimismo, repasó los conflictos que marcaron su programa, mencionando el distanciamiento con Andrea Taboada y la salida de Yanina Latorre de su panel. De Brito recordó con dolor su último encuentro con Silvina Luna, señalando que “fue una entrevista muy difícil porque sentí que se estaba muriendo”, y compartió un dato llamativo sobre la reciente detención de la ex Gran Hermano Luciana Martínez.