Anmat alertó sobre la circulación de termos falsificados en el mercado argentino, en un contexto donde se comercializan alrededor de 4 millones de unidades por año. Según advirtieron, estos productos pueden representar un riesgo para la salud al estar fabricados con materiales no aptos para el contacto con alimentos y bebidas.

De acuerdo con el organismo, el uso de estos termos puede provocar desde náuseas, malestar estomacal y dolor abdominal hasta cuadros más graves de intoxicación, especialmente por la posible presencia de sustancias tóxicas como el plomo.

Ante esta situación, Anmat recomendó extremar los cuidados al momento de comprar, ya que en muchos casos no resulta sencillo distinguir un producto original de uno falsificado. Por eso, sugirió prestar atención a aspectos clave como el precio, la marca y la información del rotulado.

Entre las principales recomendaciones, se destaca verificar que el termo esté fabricado con materiales seguros, como acero inoxidable de la serie 300, apto para el contacto con alimentos. También es fundamental que cumpla con las normas del Código Alimentario Argentino.

Otro punto clave es la procedencia: el producto debe incluir datos claros del fabricante o importador, que permitan identificar su origen. Además, el rotulado debe estar en español, ser legible y contener información precisa sobre sus características y advertencias de uso.

Anmat también advirtió sobre precios sospechosamente bajos, que pueden ser un indicio de baja calidad o falsificación. A esto se suman señales físicas como olores extraños, deformaciones, terminaciones defectuosas o materiales de aspecto dudoso.

En este escenario, el organismo insistió en la importancia de comprar en comercios confiables y evitar productos que no cumplan con las condiciones básicas de seguridad, para prevenir riesgos en la salud de los consumidores.