Un obrero murió tras caer por el hueco de un ascensor desde un sexto piso en un edificio en construcción en Rosario, en un accidente que generó conmoción y abrió una investigación sobre las condiciones de seguridad laboral.

El hecho ocurrió mientras el trabajador realizaba tareas en la obra, cuando por causas que aún se intentan determinar cayó al vacío a través del espacio destinado al ascensor. El impacto le provocó la muerte en el acto.

Tras el accidente, se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar. Sin embargo, al llegar, los profesionales de la salud constataron que el obrero ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajó personal policial y peritos, quienes comenzaron con las tareas para relevar la escena y determinar cómo ocurrió el hecho. La principal hipótesis apunta a un accidente laboral, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

La Justicia busca establecer si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes en la obra, especialmente en relación con la señalización y protección del hueco del ascensor, un punto crítico en este tipo de construcciones.

El caso reaviva la preocupación por los riesgos en el ámbito de la construcción, donde la falta de medidas preventivas puede derivar en tragedias. Mientras avanza la investigación, se espera que las pericias permitan esclarecer responsabilidades.