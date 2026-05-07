La Gardenia jasminoides, conocida como jazmín del Cabo, se destaca por su perfume intenso y sus flores blancas, capaces de transformar cualquier ambiente del hogar en un espacio más cálido y agradable, incluso durante el invierno.

A diferencia de otras especies que pierden protagonismo con el frío, la gardenia conserva su atractivo si se le brindan las condiciones adecuadas. La clave está en ubicarla en un lugar con buena luz natural, sin exposición directa al sol fuerte y evitando cambios bruscos de temperatura.

Especialistas recomiendan colocarla cerca de ventanas luminosas o en galerías cerradas, donde reciba claridad durante gran parte del día. Sin embargo, es fundamental protegerla de corrientes de aire, calefactores cercanos y variaciones térmicas que puedan afectar su desarrollo.

Uno de los aspectos más importantes en su cuidado es el riego. La planta necesita humedad constante, pero no tolera el exceso de agua. El sustrato debe mantenerse apenas húmedo y contar con buen drenaje para evitar encharcamientos, una de las principales causas de deterioro.

Durante el invierno, suele ser suficiente un riego semanal, aunque siempre se aconseja verificar la humedad de la tierra antes. Las hojas amarillas pueden indicar problemas de riego, falta de luz o condiciones inadecuadas del suelo.

En cuanto al agua, se sugiere utilizar agua reposada o de lluvia, ya que la gardenia prefiere suelos ligeramente ácidos y puede verse afectada por el exceso de cloro o minerales.

El tipo de sustrato también es determinante. Esta planta requiere suelos con cierta acidez, por lo que en caso de notar hojas pálidas o falta de floración, se puede incorporar turba o fertilizantes específicos para plantas acidófilas.

Con cuidados básicos (luz adecuada, riego moderado, protección del frío y un suelo acorde) la gardenia puede convertirse en una de las plantas más valoradas del hogar, aportando belleza y un perfume natural que no pasa desapercibido.