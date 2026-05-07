Suben a nueve los posibles contagios de hantavirus en un crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene bajo seguimiento un posible brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, donde los casos sospechosos ya ascienden a nueve, apenas cinco días después de la notificación inicial.

El dato más reciente es la hospitalización de una azafata neerlandesa en Ámsterdam, quien presentó síntomas compatibles con la enfermedad. De confirmarse, sería el primer caso no directamente vinculado al buque, lo que amplía la preocupación sanitaria.

Según se informó, la trabajadora aérea habría tenido contacto con una mujer neerlandesa que había viajado en el crucero y que falleció tras arribar a Johannesburgo el pasado 25 de abril, un día después de abandonar la embarcación.

Ante este escenario, la OMS inició un operativo de rastreo que incluye a cerca de 80 personas que compartieron vuelo con la pasajera fallecida, además de unas 30 que descendieron durante una escala en la isla de Santa Elena.

El crucero, que permaneció varios días fondeado en Cabo Verde, retomó su itinerario y se espera que llegue este sábado a Tenerife, mientras continúan las tareas de monitoreo sanitario.

El hantavirus es una enfermedad viral que puede transmitirse a humanos a través del contacto con roedores infectados o sus secreciones, y puede derivar en cuadros graves si no es detectada a tiempo.

La evolución de los casos y la posible confirmación de nuevos contagios serán claves en los próximos días para determinar el alcance real del brote y las medidas sanitarias a seguir.