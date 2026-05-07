En medio del brote de hantavirus detectado en un crucero que zarpó desde Ushuaia, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le pidió al Gobierno argentino que reconsidere su decisión de abandonar el organismo.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa centrada en la evolución del brote.

El pedido también incluyó a Estados Unidos, que al igual que Argentina formalizó su salida del organismo en los últimos meses, en un contexto de debate sobre el rol de las instituciones internacionales en la gestión de crisis sanitarias.

En paralelo, el titular de la OMS confirmó que Argentina enviará 2.500 pruebas de diagnóstico de hantavirus a laboratorios de cinco países, como parte de la cooperación internacional frente al brote detectado en el Atlántico.

La salida del país del organismo se había oficializado el 17 de marzo, tras una notificación presentada ante la Organización de las Naciones Unidas, en línea con lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El anuncio en su momento fue realizado por el canciller Pablo Quirno.

Respecto a la situación sanitaria, desde la OMS señalaron que esperan que el brote sea “limitado” si se aplican medidas adecuadas de salud pública. Así lo expresó el responsable de emergencias sanitarias, Abdi Rahman Mahamud.

Hasta el momento, se reportaron ocho casos vinculados al brote, de los cuales cinco fueron confirmados como hantavirus y tres permanecen como sospechosos. Además, se registraron tres fallecimientos asociados.

Tedros advirtió que la cifra podría aumentar debido al período de incubación del virus Andes, que puede extenderse hasta seis semanas. “Es posible que se reporten más casos”, sostuvo.

De esta manera, el episodio vuelve a poner en foco la necesidad de coordinación internacional frente a enfermedades emergentes, en un escenario donde las decisiones políticas y sanitarias vuelven a cruzarse.