Una convocatoria laboral en un frigorífico de Paso del Rey, en el partido de Moreno, generó una masiva concurrencia que superó las mil personas para apenas 60 puestos disponibles, reflejando la fuerte demanda de empleo en el conurbano bonaerense.

Desde la madrugada del miércoles 6 de mayo, cientos de personas comenzaron a llegar al lugar para asegurarse un lugar en la fila. El primero en presentarse lo hizo a las 2:30, y con el correr de las horas la cantidad de postulantes creció de manera sostenida, formando una fila de más de 600 metros.

Las vacantes ofrecidas abarcan múltiples áreas: desde personal administrativo hasta carniceros, polleros, fiambreros, choferes, tareas de carga y descarga, marketing, limpieza, promoción, control de balanza, mantenimiento, cocina y cajas.

La convocatoria se había publicado días antes y rápidamente se viralizó, lo que explica la gran cantidad de interesados. Las entrevistas estaban previstas para comenzar a las 11, pero la magnitud de la convocatoria obligó a la intervención policial para ordenar la situación.

El frigorífico, que ya cuenta con locales en Esteban Echeverría y San Francisco Solano, abrirá una nueva sucursal que será la más grande de la firma, con inauguración prevista para junio.

Entre quienes esperaban, se repetían historias de inestabilidad laboral. “Esperemos tener suerte”, era una de las frases más escuchadas. Un postulante contó que busca trabajo como cocinero y que tiene experiencia, mientras que otro explicó que actualmente se sostiene con un lavadero de autos, pero busca mayor estabilidad.

También hubo testimonios de jóvenes que trabajan en aplicaciones de transporte o realizan changas. “Está difícil conseguir laburo”, resumió uno de ellos, que lleva seis meses sin empleo formal.

Desde la organización, Rocío, encargada del lugar, reconoció que no esperaban semejante convocatoria. “Se nos fue un poquito de las manos, no lo podemos creer”, expresó. Además, detalló que el local funcionará de lunes a sábados, en horario de 6 a 15, con un franco semanal.

Mientras avanzaban las entrevistas, el personal del lugar asistió a los postulantes con mate cocido y comida, en medio de una jornada que dejó en evidencia la alta demanda laboral y la necesidad de oportunidades en la región.