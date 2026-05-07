El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó un encuentro con mandatarios de distintas provincias en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, donde firmó acuerdos clave con Santa Fe y Mendoza para fortalecer la industria, la logística y la seguridad regional.

La reunión se desarrolló en las instalaciones de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), en Pocito, y contó con la participación de los gobernadores Maximiliano Pullaro, Alfredo Cornejo, Martín Llaryora, Claudio Poggi, Carlos Sadir y Raúl Jalil.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron el predio y avanzaron en una agenda centrada en la integración regional, el desarrollo productivo y la articulación de políticas conjuntas para mejorar la competitividad y la sostenibilidad económica.

En ese contexto, Orrego firmó un acuerdo con Santa Fe que establece un marco de colaboración para el desarrollo industrial, logístico y comercial. El convenio busca integrar a empresas santafesinas a la cadena de valor minera de San Juan, aprovechando su experiencia en la provisión de bienes y servicios vinculados a sectores como el petróleo y el gas.

Además, ambas provincias se comprometieron a impulsar el intercambio tecnológico, la capacitación y la mejora de la conectividad aérea, vial y ferroviaria, con el objetivo de ampliar mercados y fortalecer la competitividad regional.

Por otro lado, el acuerdo con Mendoza contempla la implementación de un Sistema de Control Integrado en los límites provinciales, dentro del Plan Regional de Seguridad iniciado en 2024. El proyecto incluye la construcción y refacción de una zona de control unificado sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de San José, en el departamento mendocino de Las Heras.

La obra será financiada en partes iguales por ambas provincias y permitirá concentrar controles policiales y fitosanitarios en un mismo espacio. También prevé la incorporación de cámaras de seguridad y sistemas informáticos para agilizar el intercambio de información.

El objetivo es optimizar los controles interjurisdiccionales y mejorar tanto la seguridad como la circulación del transporte de cargas y de los ciudadanos que transitan entre ambas provincias.

El encuentro se consolidó así como un paso clave en la cooperación regional, con foco en el desarrollo productivo, la integración y el fortalecimiento de la seguridad en el oeste argentino.