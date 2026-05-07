El hantavirus volvió a encender las alarmas sanitarias a nivel internacional tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, que había partido desde Argentina. La preocupación se centra especialmente en la llamada “cepa andina”, una variante considerada más agresiva y con características únicas dentro de esta enfermedad.

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados o sus secreciones, como orina, saliva o heces. Sin embargo, en este caso, el foco está puesto en la cepa Andes, que presenta una particularidad clave: es la única variante conocida capaz de transmitirse entre personas.

Esta capacidad de contagio interpersonal (aunque poco frecuente) es lo que genera mayor preocupación en las autoridades sanitarias, especialmente en contextos de convivencia estrecha, como ocurrió en el barco.

Además, se trata de una variante asociada a cuadros más graves. Especialistas advierten que puede provocar un síndrome cardiopulmonar severo, con una tasa de letalidad que en algunos brotes supera el 30% o incluso el 40%.

El brote en el crucero dejó al menos varios casos confirmados y sospechosos, además de fallecimientos, y obligó a activar protocolos internacionales de rastreo y control. La hipótesis principal es que el contagio inicial se produjo antes del embarque, posiblemente en el sur de Argentina, donde esta cepa tiene circulación endémica.

Otro factor que preocupa es el período de incubación del virus, que puede extenderse entre dos y seis semanas, lo que dificulta el seguimiento de contactos y la detección temprana de nuevos casos.

Pese a la alarma, organismos internacionales remarcan que el riesgo de transmisión masiva sigue siendo bajo, ya que el contagio entre personas requiere contacto estrecho y prolongado. Sin embargo, el caso del crucero volvió a poner en primer plano a una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente letal.

De esta manera, la cepa andina del hantavirus se posiciona como una de las variantes más vigiladas por su combinación de gravedad clínica y capacidad (aunque limitada) de transmisión entre humanos.