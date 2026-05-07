Para quienes buscan una alternativa dulce, casera y más nutritiva, el bizcochuelo integral se posiciona como una de las opciones más prácticas y rendidoras. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, permite obtener una miga húmeda y esponjosa, ideal para la merienda o para compartir.

La receta combina ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina: huevos, azúcar mascabo o miel, aceite, leche y harina integral. A esto se suma polvo de hornear y esencia de vainilla, que aportan volumen y aroma al preparado.

Además, se puede mejorar la textura y el sabor incorporando frutas como manzana rallada o banana pisada, lo que aporta mayor humedad y un toque natural de dulzura, sin necesidad de sumar más azúcar.

La preparación comienza batiendo los huevos con el endulzante elegido hasta lograr una mezcla clara. Luego se incorporan el aceite y la leche, integrando bien todos los líquidos. Una vez lograda una mezcla homogénea, se suma la vainilla y, finalmente, los ingredientes secos, con movimientos suaves para evitar grumos.

La cocción es clave para lograr el punto justo: la preparación se vuelca en un molde previamente aceitado o con papel manteca y se lleva a horno precalentado a 180 grados durante unos 30 minutos. El bizcochuelo estará listo cuando, al introducir un palillo, este salga seco.

El resultado es un bizcochuelo esponjoso, húmedo y con sabor casero, ideal para acompañar con mate, café o té. Una receta simple que combina practicidad, sabor y una opción más equilibrada para el día a día.