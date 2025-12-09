ANSES Diciembre 2025: Calendario completo de pagos con aguinaldo y bono extra de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha dado a conocer el calendario de pagos para el mes de diciembre de 2025, un mes crítico en el que los beneficiarios no solo percibirán sus haberes habituales con un aumento, sino que también recibirán el sueldo anual complementario (aguinaldo) y, en el caso de los adultos mayores, un significativo bono extra. A continuación, todos los detalles, montos y fechas de cobro.

Lo más destacado del mes

Para diciembre, ANSES confirmó un incremento del 2,34% en todos los haberes. Además, los jubilados y pensionados recibirán junto a su pago habitual la segunda cuota del aguinaldo, correspondiente al 50% del mejor haber del semestre julio-diciembre.

Sumado a esto, en una medida de refuerzo extraordinario, los adultos mayores cobrarán un bono extra de $70.000. Este bono se acreditará en conjunto con el haber de diciembre y el medio aguinaldo.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

El monto total a percibir variará según la categoría y el haber de cada beneficiario. A modo de referencia, se presentan los siguientes casos:

Jubilación mínima: $581.319,39 (desglosado en $340.879,59 de haber + bono de $70.000 + aguinaldo).

PUAM (jubilados de 65 años sin aportes): $479.055,51 ($272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo).

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $427.923,57 ($238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo).

PNC madre de siete hijos: $581.319,39 ($340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo).

Jubilación máxima: $3.440.695,38 ($2.293.796,92 + aguinaldo). Nota: Este grupo no percibe el bono de $70.000.

Calendario de Pagos para Jubilados y Pensionados

1. Jubilaciones y Pensiones que NO superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0: Martes 9 de diciembre.

Documentos terminados en 1: Miércoles 10 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: Jueves 11 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: Viernes 12 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: Lunes 15 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: Martes 16 de diciembre.

2. Jubilaciones y Pensiones que SÍ superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: Miércoles 17 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: Jueves 18 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: Viernes 19 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: Lunes 22 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: Martes 23 de diciembre.

3. Pensiones No Contributivas (PNC):

Documentos terminados en 0 y 1: Martes 9 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: Miércoles 10 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: Jueves 11 de diciembre.

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: Viernes 12 de diciembre.

¿Cuánto y cuándo cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)?

Los beneficiarios de la AUH también recibirán el aumento del 2,34% en diciembre. El haber bruto a cobrar será de $122.492.

Calendario de pago para la AUH: