Publicidad
Publicidad

Policiales > Insólito

Joven de 21 años termina detenido tras hacerse pasar por policía en Capital

El sospechoso fue atrapado portando un arma réplica, chaleco táctico y pasamontaña mientras se hacía pasar por efectivo policial. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El joven de 21 años fue arrestado en Capital tras ser sorprendido con arma réplica, chaleco táctico y pasamontaña. 

Un joven de 21 años fue detenido en la intersección de calles Víctor Mercante y Cereceto, en Capital. El sujeto está acusado de suplantación de identidad y portación de armas.

El detenido llevaba un arma réplica y accesorios tácticos.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se realizó luego de que el acusado, de apellido Barreto, se presentara ante efectivos policiales como integrante de una fuerza de seguridad. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, se constató que no pertenecía a ninguna institución policial.

Publicidad

Durante la requisa, el personal interviniente halló en su poder un arma réplica, un pasamontaña, un chaleco táctico y un handy, elementos que generaron sospechas sobre sus intenciones. Ante esta situación, tomó intervención personal de la Comisaría 4ª, que dio aviso a la Justicia.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal de Flagrancia, Dr. Francisco Montaño, quien dispuso las primeras medidas. El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, bajo la órbita del Dr. Martín Morando.

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS