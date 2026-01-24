Un joven de 21 años fue detenido en la intersección de calles Víctor Mercante y Cereceto, en Capital. El sujeto está acusado de suplantación de identidad y portación de armas.

El detenido llevaba un arma réplica y accesorios tácticos.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se realizó luego de que el acusado, de apellido Barreto, se presentara ante efectivos policiales como integrante de una fuerza de seguridad. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, se constató que no pertenecía a ninguna institución policial.

Durante la requisa, el personal interviniente halló en su poder un arma réplica, un pasamontaña, un chaleco táctico y un handy, elementos que generaron sospechas sobre sus intenciones. Ante esta situación, tomó intervención personal de la Comisaría 4ª, que dio aviso a la Justicia.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal de Flagrancia, Dr. Francisco Montaño, quien dispuso las primeras medidas. El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, bajo la órbita del Dr. Martín Morando.