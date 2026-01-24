En un encuentro vibrante por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, Estudiantes de La Plata logró rescatar un empate 1-1 frente a Independiente en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El sanjuanino Fabricio Pérez, autor del empate.

El Rojo dominó gran parte del primer tiempo y se puso en ventaja gracias a Luciano Cabral. Sin embargo, apenas iniciado el complemento, Pérez, surgido en Trinidad, aprovechó un saque desde el medio y anotó el gol que igualó el marcador para el Pincha.

Para el sanjuanino fue especial. Esto se debe a que se trató de su tercer gol en Primera en su 26ª participación en la élite (venía de jugar 11 minutos contra Ituzaingó en el 4-0 por Copa Argentina). Titular por la banda izquierda del tridente ofensivo que Domínguez armó en el medio, el pibe aprovechó su chance.

El partido se volvió aún más intenso cuando Santiago Montiel, de Independiente, fue expulsado por una fuerte agresión a González Pírez, dejando al equipo local con diez jugadores casi todo el segundo tiempo. A pesar de la inferioridad numérica, el resultado no se modificó y el encuentro concluyó con la igualdad.

El gol de Pérez, además de ser clave para rescatar un punto en Avellaneda, resaltó la capacidad del equipo platense de reaccionar ante la adversidad y dejó al sanjuanino como protagonista en un duelo importante desde el arranque del campeonato.