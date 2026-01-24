Un momento de dolor y solidaridad se volvió viral en Brasil tras un emotivo gesto ocurrido durante una misa en la ciudad de Tubarão, estado de Santa Catarina.

Durante el oficio religioso, un abuelo recibió la devastadora noticia de la muerte de su nieto. Visiblemente quebrado, se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia el altar, en busca de consuelo en medio de la tragedia.

Publicidad

Al notar la situación, el sacerdote Carlos Henrique interrumpió la misa sin decir palabra y abrazó al hombre en un gesto de contención y empatía. El templo quedó en absoluto silencio, mientras los fieles contenían la emoción ante la escena.

El momento fue registrado por uno de los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando una ola de mensajes de apoyo tanto para el abuelo como para el sacerdote. La escena fue valorada como un ejemplo de humanidad, compasión y acompañamiento frente al dolor irreparable.

Publicidad

El emotivo abrazo se transformó en símbolo de consuelo y solidaridad, recordando la importancia de la empatía y el acompañamiento en los momentos más difíciles de la vida.